Atelier Les Outils du Jardinier Ferme de Montarmin Luzy mercredi 8 juillet 2026.

Luzy

Atelier Les Outils du Jardinier

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 13:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier Les Outils du Jardinier 9h30-12h30 et/ou 13h30-16h30 au jardin commun de Terrosol, ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.

Découvrir les outils essentiels au potager.

Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre.

Infos et contact animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49.

Organisé par Terrosol. .

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol@gmail.com

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English : Atelier Les Outils du Jardinier

L’événement Atelier Les Outils du Jardinier Luzy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan