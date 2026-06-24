Atelier Les Outils du Jardinier Ferme de Montarmin Luzy
Atelier Les Outils du Jardinier Ferme de Montarmin Luzy mercredi 8 juillet 2026.
Luzy
Atelier Les Outils du Jardinier
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier Les Outils du Jardinier 9h30-12h30 et/ou 13h30-16h30 au jardin commun de Terrosol, ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.
Découvrir les outils essentiels au potager.
Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre.
Infos et contact animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49.
Organisé par Terrosol. .
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol@gmail.com
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English : Atelier Les Outils du Jardinier
L’événement Atelier Les Outils du Jardinier Luzy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Rives du Morvan
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