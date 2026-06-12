Passage du Tour de France Route de Nevers Av.Marceau Cours Gambetta Av. du Dr Benoist Av. du Dr Bramard Poste Av. Hoche Rte de Toulon/Arroux Luzy jeudi 16 juillet 2026.

Luzy

Passage du Tour de France

Route de Nevers Av.Marceau Cours Gambetta Av. du Dr Benoist Av. du Dr Bramard Poste Av. Hoche Rte de Toulon/Arroux Bourg de Luzy Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Passage du Tour de France

Toute la journée dès 10h Animations, buvettes, restauration, écran géant, boum.

Jeudi 16 juillet 2026, Luzy aura le plaisir d’être ville étape du Tour de France. Un véritable événement fédérateur et populaire qui promet une journée animée et festive.

Déroulé

– 10:00 Démarrage des animations

– 13h30 Arrivée de la Caravane

– 15h30 Arrivée de la course à Luzy

Itinéraire Route de Nevers Av.Marceau Cours Gambetta Av. du Dr Benoist Av. du Dr Bramard Poste Av. Hoche Rte de Toulon-sur-Arroux.

Contact mairie@luzy.fr 03 86 30 02 34 .

Route de Nevers Av.Marceau Cours Gambetta Av. du Dr Benoist Av. du Dr Bramard Poste Av. Hoche Rte de Toulon/Arroux Bourg de Luzy Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34 mairie@luzy.fr

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English : Passage du Tour de France

L’événement Passage du Tour de France Luzy a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives du Morvan