Fête Nationale Place du marché couvert Luzy
mardi 14 juillet 2026 · Place du marché couvert · Luzy
Informations pratiques
Luzy
Fête Nationale
Place du marché couvert Place du 11 novembre Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale Barbecue, Concert Gratuit, Retraite aux flambeaux
Sur la place du marché couvert à partir de 19h barbecue, frites, crêpes, buvette.
20h30 Concert groupe Septième Sens (première partie),
21h45 Orchestre d’Harmonie de Luzy,
22h Retraite aux flambeaux (avec l’Harmonie et l’amicale des Sapeurs Pompiers),
22h30 Concert Septième Sens (deuxième partie).
Infos cdfluzy@gmail.com / 06 99 93 20 21
Organisé par le Comité des Fêtes. .
Place du marché couvert Place du 11 novembre Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 93 20 21
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English :
L’événement Fête Nationale Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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