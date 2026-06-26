Fête Nationale Place du marché couvert Luzy

Informations pratiques

Luzy

Fête Nationale

Place du marché couvert Place du 11 novembre Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale Barbecue, Concert Gratuit, Retraite aux flambeaux

Sur la place du marché couvert à partir de 19h barbecue, frites, crêpes, buvette.

20h30 Concert groupe Septième Sens (première partie),

21h45 Orchestre d’Harmonie de Luzy,

22h Retraite aux flambeaux (avec l’Harmonie et l’amicale des Sapeurs Pompiers),

22h30 Concert Septième Sens (deuxième partie).

Infos cdfluzy@gmail.com / 06 99 93 20 21

Organisé par le Comité des Fêtes. .

Place du marché couvert Place du 11 novembre Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 93 20 21

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English :

L’événement Fête Nationale Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan