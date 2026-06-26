Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle Bibliothèque Luzy
Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle Bibliothèque Luzy samedi 4 juillet 2026.
Luzy
Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle
Bibliothèque 3 avenue du docteur Dollet Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:30:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Profiter d’une exposition sur le thème de l’Aquarelle. .
Bibliothèque 3 avenue du docteur Dollet Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@luzy.fr
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English : Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle
L’événement Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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