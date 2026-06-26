Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle Bibliothèque Luzy

Luzy

Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle

Bibliothèque 3 avenue du docteur Dollet Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:30:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Profiter d’une exposition sur le thème de l’Aquarelle. .

Bibliothèque 3 avenue du docteur Dollet Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@luzy.fr

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English : Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle

L’événement Exposition: Laurent Douceur d’Aquarelle Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan