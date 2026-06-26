Fête des Assos Sportives Rue des Cannes Luzy

Luzy

Fête des Assos Sportives

Rue des Cannes Gymnase Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête des Assos Sportives

De 9h à 12h au gymnase de Luzy, rue des Cannes.

Stands, démonstrations, essais. Venez tester, découvrir et faire votre choix. Entrée libre. Contact et infos 03 86 30 02 34. .

Rue des Cannes Gymnase Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

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English : Fête des Assos Sportives

L’événement Fête des Assos Sportives Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan