Fête des Assos Sportives Rue des Cannes Luzy
Fête des Assos Sportives Rue des Cannes Luzy samedi 4 juillet 2026.
Luzy
Fête des Assos Sportives
Rue des Cannes Gymnase Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête des Assos Sportives
De 9h à 12h au gymnase de Luzy, rue des Cannes.
Stands, démonstrations, essais. Venez tester, découvrir et faire votre choix. Entrée libre. Contact et infos 03 86 30 02 34. .
Rue des Cannes Gymnase Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34
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English : Fête des Assos Sportives
L’événement Fête des Assos Sportives Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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