Atelier : les petits urbanistes !, Hôtel de ville de Poitiers, Poitiers

Informations pratiques

Atelier : les petits urbanistes ! 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Poitiers Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’aide de modules en bois, amusez-vous à construire votre ville idéale : édifice, quartier, jardin…

Un espace ludique à découvrir en famille, pour les enfants et leurs parents.

Hôtel de ville de Poitiers Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 35 35 https://www.poitiers.fr/ Edifié entre 1869 et 1875, l’hôtel de ville de Poitiers est le point final d’un vaste projet d’urbanisation du centre-ville. Avec sa majestueuse façade de style néo-renaissance, l’édifice est un monument majeur représentatif des goûts du second Empire. À l’intérieur, l’escalier d’honneur met en scène l’ascension du visiteur vers la loggia. Les deux compositions qui l’ornent sont l’œuvre du peintre officiel de la troisième République, Pierre Puvis de Chavannes. Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

À l’aide de modules en bois, amusez-vous à construire votre ville idéale : édifice, quartier, jardin…

©Frédérick Anquetil