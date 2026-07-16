Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’architecture de Poitiers, Poitiers

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 1 – 5 septembre Maison de l’architecture de Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:30:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Maison de l’architecture de Poitiers 1 Rue de la Tranchée, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://ma-poitiers.fr/ la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine accueille ses visiteurs sous une verrière fin XIXe, rare exemple de réhabilitation d’une architecture industrielle en centre-ville.

Vitrine incontournable de la culture architecturale, elle met en lumière les arts de l’espace et les savoir-faire liés à l’architecture, l’urbanisme, le paysage, dans une approche pluridisciplinaire, à la fois sensible, esthétique, constructive, historique, artistique, sociétale, technique, scientifique, environnementale…

La MA propose des expositions, conférences, ateliers, résidences, dispositifs pédagogiques, projections, visites, voyages et développe des projets d’édition. Engagée dans la réflexion sur la transition écologique et les pratiques émergentes, aussi attentive à l’habiter qu’au bâtir, elle offre un regard sur le cadre de vie, le vivre-ensemble, le patrimoine et la culture contemporaine en lien avec l’actualité de son territoire.

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture