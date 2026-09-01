Visite sandwich Les statues de l’Aula Place Alphonse Lepetit Poitiers

Informations pratiques

Poitiers

Visite sandwich Les statues de l’Aula

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 12:30:00

fin : 2026-09-18 13:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les statues de Jean de Berry, Jeanne de Boulogne, Charles VI et Isabeau de Bavière veillent sur la Grande salle depuis des siècles. Venez découvrir leurs secrets, leurs origines et leurs histoires. .

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr

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English : Visite sandwich Les statues de l’Aula

L’événement Visite sandwich Les statues de l’Aula Poitiers a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Grand Poitiers