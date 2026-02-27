Urban Trail Poitiers

Place du Maréchal Leclerc Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le 12 septembre 2026, l’Urban Trail fait son retour dans la ville aux cent clochers . L’Urban Trail, c’est 10 km, environ 100 m de dénivelé, et surtout une manière unique de parcourir la ville à votre rythme. On peut courir pour la performance, marcher pour le plaisir, venir en solo, entre amis, entre collègues, ou en famille. .

Place du Maréchal Leclerc Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 37 22 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Urban Trail Poitiers

L’événement Urban Trail Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne