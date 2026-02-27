Urban Trail Poitiers Poitiers
Urban Trail Poitiers Poitiers samedi 12 septembre 2026.
Urban Trail Poitiers
Place du Maréchal Leclerc Poitiers Vienne
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
2026-09-12
Le 12 septembre 2026, l’Urban Trail fait son retour dans la ville aux cent clochers . L’Urban Trail, c’est 10 km, environ 100 m de dénivelé, et surtout une manière unique de parcourir la ville à votre rythme. On peut courir pour la performance, marcher pour le plaisir, venir en solo, entre amis, entre collègues, ou en famille. .
Place du Maréchal Leclerc Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 37 22 73
