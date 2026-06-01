Fête de la Musique de Poitiers Poitiers
Fête de la Musique de Poitiers Poitiers dimanche 21 juin 2026.
Poitiers
Fête de la Musique de Poitiers
Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Événement populaire, gratuit et ouvert à tous, la Fête de la Musique célèbre la richesse et la diversité des pratiques musicales. Musiciens amateurs, artistes confirmés, groupes locaux et professionnels investissent l’espace public pour partager leur passion avec le plus grand nombre.
Tous les styles musicaux y sont représentés, offrant au public l’occasion de découvrir de nouveaux univers sonores dans une ambiance conviviale et festive. Accessible à tous les âges et à tous les publics, cette manifestation favorise les rencontres, la découverte et le partage autour de la musique vivante. .
Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la Musique de Poitiers
L’événement Fête de la Musique de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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