Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF, 86-ML POITIERS, Poitiers

Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF Mercredi 16 septembre, 14h00 86-ML POITIERS Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

L’ERIP du bassin d’emploi de Poitiers vous propose un atelier dédié au CPF pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à toutes vos questions. Atelier à destination de tous les publics, quel que soit votre âge ou votre situation

Au travers d’un quiz, l’atelier vous permettra de : Comprendre vos droits et vos possibilités de financement Identifier les formations qui correspondent à vos besoins Savoir comment utiliser votre CPF simplement Ne manquez pas cette opportunité de booster vos c

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