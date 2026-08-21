Venez découvrir la Banque de France à Poitiers, Banque de France, Poitiers
vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France · Poitiers
Informations pratiques
Venez découvrir la Banque de France à Poitiers Vendredi 18 septembre, 10h00 Banque de France Vienne
Gratuit. Sur réservation. 20 personnes par créneau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Venez découvrir les missions de la Banque de France et les activités de sa succursale de Poitiers. Vous pourrez participer à un atelier consacré aux signes de sécurité des billets, ainsi qu’à des jeux autour de la gestion d’un budget et du fonctionnement d’une entreprise.
Banque de France 6 rue Caroline Aigle 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 3414 http://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-48 »}] Immeuble de bureaux de construction récente Parking sur place
Venez découvrir les missions de la Banque de France et les activités de la succursale de Poitiers. vous aurez la possibilité de participer à un atelier sur les signes de sécurité des billets, à des…
©Banque de France
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