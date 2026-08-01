Informations pratiques

Poitiers

Fête de fin d’été à Poitiers

Place Charles de Gaulle Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Profitez d’une journée festive au cœur de la ville avec une programmation gratuite mêlant musique, danse, jeux et animations pour tous les âges.

Au programme déambulations de la fanfare Kafi, espace de jeux en libre accès, escape game sous forme de boîtes à énigmes, spectacle de rue avec la Cie Maboul Distorsion, initiation à la salsa et à la bachata, puis, en soirée, le Bal Floc’h. Ce concert dansant vous fera voyager à travers les musiques traditionnelles et populaires du monde, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Une offre de restauration et de buvette sera proposée tout au long de la soirée sur le côté Carreau par les commerçants de la place.

Entrée gratuite concert debout placement libre. .

Place Charles de Gaulle Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de fin d’été à Poitiers

L’événement Fête de fin d’été à Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Grand Poitiers