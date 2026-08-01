Visite sandwich Les célébrations du Palais Place Alphonse Lepetit Poitiers

Informations pratiques

Poitiers

Visite sandwich Les célébrations du Palais

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 12:30:00

fin : 2026-08-28 13:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez le Palais à travers ses grandes heures festives, du faste médiéval aux réceptions modernes, entre banquets royaux, bals républicains et dîners diplomatiques. .

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr

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English : Visite sandwich Les célébrations du Palais

L’événement Visite sandwich Les célébrations du Palais Poitiers a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Grand Poitiers