Poitiers

Saxophone en Mouvement

Sur plusieurs scènes Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-03

Cette 26e édition du festival Saxophone en Mouvement propose une semaine de concerts mettant à l’honneur toute la richesse du saxophone. La programmation, en grande partie gratuite, réunit récitals de solistes, musique de chambre, ensembles de saxophones et créations associant musique, danse, théâtre ou vidéo. Le temps fort du festival est le concert de gala au Palais de Poitiers, qui rassemble stagiaires et artistes invités pour un final festif.

Soutenu par Grand Poitiers, le festival rayonne également dans plusieurs communes du territoire, notamment Vouneuil-sous-Biard, Lusignan et Fontaine-le-Comte. Des visites guidées de sites patrimoniaux viennent compléter les concerts, offrant une expérience originale mêlant découverte culturelle, musique et patrimoine. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique et les curieux de passage. .

Sur plusieurs scènes Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 94 31 53

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English : Saxophone en Mouvement

L’événement Saxophone en Mouvement Poitiers a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne