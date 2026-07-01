Jeu à la médiathèque : tout est mélangé !, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François-Mitterrand · Poitiers
Informations pratiques
Jeu à la médiathèque : tout est mélangé ! Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez nous aider à reclasser nos plus précieux documents dans l’ordre chronologique.
Les enfants pourront eux aussi participer grâce à une version adaptée du jeu.
À 16h, les bibliothécaires valideront les choix des participants et présenteront certains documents. Des cadeaux attendent les gagnants et gagnantes.
Rendez-vous en salle Patrimoine, niveau 0.
Résultat et présentation du jeu à 16h.
Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://patrimoine.mediatheques-grandpoitiers.fr/
Venez nous aider à reclasser nos plus précieux documents, mais dans l’ordre chronologique s’il-vous-plait !
©Médiathèque François-Mitterrand
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