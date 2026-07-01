Jeu à la médiathèque : tout est mélangé !, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers

Informations pratiques

Jeu à la médiathèque : tout est mélangé ! Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez nous aider à reclasser nos plus précieux documents dans l’ordre chronologique.

Les enfants pourront eux aussi participer grâce à une version adaptée du jeu.

À 16h, les bibliothécaires valideront les choix des participants et présenteront certains documents. Des cadeaux attendent les gagnants et gagnantes.

Rendez-vous en salle Patrimoine, niveau 0.

Résultat et présentation du jeu à 16h.

Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://patrimoine.mediatheques-grandpoitiers.fr/

Venez nous aider à reclasser nos plus précieux documents, mais dans l’ordre chronologique s’il-vous-plait !

©Médiathèque François-Mitterrand