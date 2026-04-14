Atelier : les pinceaux prennent l’air, Musée des beaux-arts, Bernay
Atelier : les pinceaux prennent l’air, Musée des beaux-arts, Bernay samedi 6 juin 2026.
Atelier : les pinceaux prennent l’air Samedi 6 juin, 15h00 Musée des beaux-arts Eure
Durée 1h, 10 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Les feuilles, les fleurs, la lumière et les ombres étaient les sources d’inspiration de Marie-Thérèse Lanoa. Prenez vos pinceaux et découvrez l’une des techniques de prédilection de l’artiste : l’aquarelle.
Rendez-vous au musée, l’atelier se fera dans le jardin public
Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Entrée par le jardin public.
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