Visite libre : les mythes et légendes qui forment les histoires du musée, Musée des beaux-arts, Bernay

Visite libre : les mythes et légendes qui forment les histoires du musée Samedi 23 mai, 19h30 Musée des beaux-arts Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Plongez dans les mythes et légendes qui forment les histoires du musée. Laissez-vous porter par le pouvoir de l’imaginaire. Laissez-vous bercer par les récits et les œuvres du musée, réalisez une carte brodée lors du crépuscule et osez découvrir votre destinée grâce au tarot des collections.

Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Entrée par le jardin public.

Plongez dans les mythes et légendes qui forment les histoires du musée. Laissez-vous porter par le pouvoir de l’imaginaire. Laissez-vous bercer par les récits et les œuvres du musée, réalisez une du…