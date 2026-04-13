Visite guidée : rêves d’ailleurs, Lottin de Laval et l’Orient, Musée des beaux-arts, Bernay

Visite guidée : rêves d’ailleurs, Lottin de Laval et l’Orient Samedi 23 mai, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15, 22h00 Musée des beaux-arts Eure

Durée 15 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

À travers les œuvres et les récits de Lottin de Laval, cette visite explore l’orientalisme entre observation, imagination et fascination. Une invitation au voyage et à la réflexion sur les représentations de l’Orient.

Durée : 15 min // 19h45 – 20h15 – 20h45 – 21h15 – 22h

Musée des beaux-arts Rue Gambetta, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie +33232466323 https://www.bernaylaville.fr/pole-culture/petite-histoire-du-musee Le musée de Bernay est l’image, presque l’archétype, des musées de Province conçus au XIXe siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les collections Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences et l’Histoire naturelle. Entrée par le jardin public.

À travers les œuvres et les récits de Lottin de Laval, cette visite explore l’orientalisme entre observation, imagination et fascination. Une invitation au voyage et à la réflexion sur les de Durée…