Atelier Les p’tites expériences La cuisine moléculaire Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Atelier Les p’tites expériences La cuisine moléculaire

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3.6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

À partir de 8 ans.

Accès avec un billet d’entrée, sans supplément.

La cuisine moléculaire n’est qu’une facette de la science qui se cache dans votre cuisine ! Venez découvrir comment chimie, physique et biologie transforment chaque plat, depuis toujours et bien au-delà des tendances culinaires d’une époque ! Un atelier pour comprendre que chaque recette est une véritable expérience scientifique !

Pré-inscription possible sur le site internet.Enfants

3.6 .

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

Ages 8 and up.

Access with admission ticket, at no extra charge.

Molecular cuisine is just one facet of the science lurking in your kitchen! Come and discover how chemistry, physics and biology transform every dish, from time immemorial and far beyond the culinary trends of an era! A workshop to help you understand that every recipe is a scientific experiment!

Pre-registration possible on the website.

L’événement Atelier Les p’tites expériences La cuisine moléculaire Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY