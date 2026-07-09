Concert Fusion en mouvement Jarville-la-Malgrange
samedi 29 août 2026 · Jarville-la-Malgrange
Informations pratiques
Jarville-la-Malgrange
Concert Fusion en mouvement
Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Line up du jour 19h-20h
Shehili (Nancy) 20h30 22h00
Lisko (Nancy) 22h30
Djibril Cissé (dj / afro house)
Un concert en extérieur, au plus proche du public, juste devant la salle du Kiosque. Tout public
0 .
Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Today’s lineup%A07:00 PM–8:00 PM:
Shehili (Nancy)%A08:30 PM–10:00 PM
Lisko (Nancy)%A010:30 p.m.
Djibril Cissé (DJ / Afro house)
An outdoor concert, up close with the audience, right in front of the Kiosque venue.%A0%A0
L’événement Concert Fusion en mouvement Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY