Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Concert Fusion en mouvement

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Line up du jour 19h-20h

Shehili (Nancy) 20h30 22h00

Lisko (Nancy) 22h30

Djibril Cissé (dj / afro house)

Un concert en extérieur, au plus proche du public, juste devant la salle du Kiosque. Tout public

0 .

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Today’s lineup%A07:00 PM–8:00 PM:

Shehili (Nancy)%A08:30 PM–10:00 PM

Lisko (Nancy)%A010:30 p.m.

Djibril Cissé (DJ / Afro house)

An outdoor concert, up close with the audience, right in front of the Kiosque venue.%A0%A0

L’événement Concert Fusion en mouvement Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY