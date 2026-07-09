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AGENDA · Jarville-la-Malgrange

Concert Fusion en mouvement Jarville-la-Malgrange

samedi 29 août 2026 · Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
54140 Jarville-la-Malgrange
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarville-la-Malgrange

Concert Fusion en mouvement

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 22:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Line up du jour 19h-20h
Shehili (Nancy) 20h30 22h00
Lisko (Nancy) 22h30
Djibril Cissé (dj / afro house)

Un concert en extérieur, au plus proche du public, juste devant la salle du Kiosque.  Tout public
0  .

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Today’s lineup%A07:00 PM–8:00 PM:
Shehili (Nancy)%A08:30 PM–10:00 PM
Lisko (Nancy)%A010:30 p.m.
Djibril Cissé (DJ / Afro house)

An outdoor concert, up close with the audience, right in front of the Kiosque venue.%A0%A0

L’événement Concert Fusion en mouvement Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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