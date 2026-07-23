Ateliers, stages de loisirs Guinguette et cinéma plein air au Sancy Jarville-la-Malgrange
samedi 15 août 2026 · Jarville-la-Malgrange
Informations pratiques
Jarville-la-Malgrange
Ateliers, stages de loisirs Guinguette et cinéma plein air au Sancy
Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La ville de Jarville-la-Malgrange vous propose des animations, concerts, jeux pour enfants au quartier Sancy en début de soirée puis projection du film Wall-E en plein air. Buvette et petite restauration sur place.
Plus d’information sur le site internet.Tout public
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Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The town of Jarville-la-Malgrange is hosting activities, concerts, and games for children in the Sancy neighborhood in the early evening, followed by an outdoor screening of the movie *Wall-E*. Refreshments and light snacks will be available on site.%A0%A0
For more information, visit the website.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Guinguette et cinéma plein air au Sancy Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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