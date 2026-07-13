Ateliers, stages de loisirs Les rendez-vous Sciences Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Ateliers, stages de loisirs Les rendez-vous Sciences

Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 14:15:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Public familial à partir de 8 ans.

Lors d’une démonstration aussi étonnante qu’amusante, venez découvrir les mystères chimiques de l’encre. Apparition, disparition, stylos magiques… Le Féru des sciences vous dévoile quelques-uns des secrets les mieux garder de cette substance de notre quotidien ! Enfants

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Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

For families with children ages 8 and up.

Come discover the chemical mysteries of ink during a demonstration that’s as amazing as it is fun. Appearing, disappearing, magic pens? The Science Center reveals some of the best-kept secrets of this everyday substance!%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Les rendez-vous Sciences Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY