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AGENDA · Jarville-la-Malgrange

Ateliers, stages de loisirs Guingette à la Californie Jarville-la-Malgrange

samedi 22 août 2026 · Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
54140 Jarville-la-Malgrange
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarville-la-Malgrange

Ateliers, stages de loisirs Guingette à la Californie

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

La ville de Jarville-la-Malgrange vous propose des animations, concerts, jeux pour enfants au quartier de la Californie Buvette et petite restauration sur place.

Plus d’information sur le site internet.Tout public
0  .

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

The town of Jarville-la-Malgrange is hosting activities, concerts, and games for children in the Californie neighborhood—with a refreshment stand and light snacks available on site.

For more information, visit the website.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Guingette à la Californie Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

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