Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Ateliers, stages de loisirs Guingette à la Californie

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La ville de Jarville-la-Malgrange vous propose des animations, concerts, jeux pour enfants au quartier de la Californie Buvette et petite restauration sur place.

Plus d’information sur le site internet.Tout public

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Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The town of Jarville-la-Malgrange is hosting activities, concerts, and games for children in the Californie neighborhood—with a refreshment stand and light snacks available on site.

For more information, visit the website.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Guingette à la Californie Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY