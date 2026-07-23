UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jarville-la-Malgrange

Cinéma en plein air Mamma Mia Jarville-la-Malgrange

vendredi 28 août 2026 · Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:15:00
Ville
54140 Jarville-la-Malgrange
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarville-la-Malgrange

Cinéma en plein air Mamma Mia

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 21:15:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Soirée cinéma offerte par la ville de Jarville-la-Malgrange. Mamma Mia choisi par les habitants. Buvette et petite restauration sur place. Tout public
0  .

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 84 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Movie night sponsored by the town of Jarville-la-Malgrange. *Mamma Mia* was chosen by the residents. Refreshments and light snacks available on site.%A0

L’événement Cinéma en plein air Mamma Mia Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle)