Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Cinéma en plein air Mamma Mia

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 21:15:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Soirée cinéma offerte par la ville de Jarville-la-Malgrange. Mamma Mia choisi par les habitants. Buvette et petite restauration sur place. Tout public

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Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 84 00

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English :

Movie night sponsored by the town of Jarville-la-Malgrange. *Mamma Mia* was chosen by the residents. Refreshments and light snacks available on site.%A0

L’événement Cinéma en plein air Mamma Mia Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY