Cinéma en plein air Mamma Mia Jarville-la-Malgrange
vendredi 28 août 2026 · Jarville-la-Malgrange
Informations pratiques
Jarville-la-Malgrange
Cinéma en plein air Mamma Mia
Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 21:15:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Soirée cinéma offerte par la ville de Jarville-la-Malgrange. Mamma Mia choisi par les habitants. Buvette et petite restauration sur place. Tout public
0 .
Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 84 00
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English :
Movie night sponsored by the town of Jarville-la-Malgrange. *Mamma Mia* was chosen by the residents. Refreshments and light snacks available on site.%A0
L’événement Cinéma en plein air Mamma Mia Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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