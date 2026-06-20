Spectacle Amy London @ Le Kiosque J’étais pas prête ! Le Kiosque Jarville-la-Malgrange

Jarville-la-Malgrange

Spectacle Amy London @ Le Kiosque J’étais pas prête !

Le Kiosque 15 rue Maréchal Foch Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Un besoin de tout changer. De se reconstruire. En 2021, Amy London quitte Nancy et sa Lorraine natale pour s’éloigner d’un divorce et d’une dépression. Direction Marseille, où cette professeure d’anglais demande sa mutation. Nouvelle ville, nouveau départ. Aujourd’hui elle joue aux côtés de Manu Payet et Gad Elmaleh.



Elle est invitée sur des scènes ouvertes, rencontre des gens du milieu, convainc le public… la magie opère.



L’histoire d’Amy London est celle d’une femme-artiste dont les talents sont d’abord étouffés à Nancy, sa ville natale et qui devient enfin elle-même une fois débarquée à Marseille.



J’étais pas prête , c’est l’histoire d’une prof qui voulait changer le monde, mais qui a fini par changer de vie. D’une salle de classe à la scène, Amy London raconte son grand écart entre l’Éducation nationale, une délivrance inattendue, un envol vers l’inconnu et le labyrinthe des rencontres modernes.



Avec un humour tranchant et une autodérision mordante, elle nous embarque dans son parcours d’émancipation, entre tradition, pression sociale et quête de liberté. Prof le jour, humoriste la nuit… puis humoriste tout court, elle nous prouve qu’il n’est jamais trop tard pour choisir sa propre voie.



Un spectacle drôle et terriblement sincère sur le courage de dire non et l’envie de vivre vraiment.Adultes

12 .

Le Kiosque 15 rue Maréchal Foch Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 01 00 31

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English :

A need to change everything. To start over. In 2021, Amy London left Nancy and her native Lorraine to escape a divorce and depression. She headed to Marseille, where this English teacher requested a transfer. New city, new beginning. Today she performs alongside Manu Payet and Gad Elmaleh.

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She’s invited to open-mic nights, meets people in the industry, wins over the audience… and the magic happens.

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Amy London’s story is that of a female artist whose talents were initially stifled in Nancy, her hometown, and who finally found herself once she arrived in Marseille.

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%AB “I Wasn’t Ready”%BB is the story of a teacher who wanted to change the world but ended up changing her own life. From the classroom to the stage, Amy London recounts her journey—a wide leap from the public school system to an unexpected liberation, a flight into the unknown, and the labyrinth of modern relationships.

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With sharp humor and biting self-deprecation, she takes us on her journey of self-empowerment, navigating tradition, social pressure, and the quest for freedom. A teacher by day, a comedian by night—and eventually just a comedian—she proves that it’s never too late to choose your own path.

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A funny and deeply sincere show about the courage to say no and the desire to truly live.

L’événement Spectacle Amy London @ Le Kiosque J’étais pas prête ! Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY