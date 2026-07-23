Ateliers, stages de loisirs Club sciences Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange
mercredi 16 septembre 2026 · Le Féru des sciences · Jarville-la-Malgrange
Informations pratiques
Jarville-la-Malgrange
Ateliers, stages de loisirs Club sciences
Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
67
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 00:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Enfants âgés de 10 à 12 ans.
Curieux et curieuses de découvrir les sciences tout en s’amusant ? Durant 10 séances, les scientifiques en herbe pourront tester et observer les grands principes physiques et chimiques qui régissent notre quotidien une manière ludique de se plonger dans les sciences ! Alors enfilez vos blouses, mettez vos lunettes sur le nez et embarquez pour le Club Sciences du Féru ! Enfants
67 .
Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70
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English :
Children ages 10 to 12.
Are you curious to discover science while having fun? Over the course of 10 sessions, budding scientists will be able to test and observe the key physical and chemical principles that govern our daily lives: a fun way to dive into science! So put on your lab coats, slip on your goggles, and join us at the Féru Science Club!%A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs Club sciences Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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