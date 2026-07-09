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AGENDA · Jarville-la-Malgrange

Festival Journées européennes du Matrimoine Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

samedi 19 septembre 2026 · Le Féru des sciences · Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Féru des sciences
Adresse
1 Avenue du Général de Gaulle
Ville
54140 Jarville-la-Malgrange
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarville-la-Malgrange

Festival Journées européennes du Matrimoine

Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le Féru des sciences organise, pour la 5ème édition, les Journées du matrimoine et met à l’honneur les femmes scientifiques lors d’un week-end totalement gratuit ! L’occasion de découvrir le métier de chercheuse mais aussi des ateliers ludiques, des tête-à-tête avec les chercheuses et des jeux créés à partir des sujets de thèse de doctorante de l’Université de Lorraine.    Tout public
0  .

Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70 

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English :

The F%E9ru des sciences is organizing the 5%E8th edition of the Journ%E9es du matrimoine and is honoring women scientists during a completely free weekend! It’s an opportunity to learn about the field of research, as well as enjoy fun workshops, one-on-one conversations with female researchers, and games based on the topics of theirat the University of Lorraine.%A0 %A0%A0

L’événement Festival Journées européennes du Matrimoine Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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