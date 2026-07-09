Festival Journées européennes du Matrimoine Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange
samedi 19 septembre 2026 · Le Féru des sciences · Jarville-la-Malgrange
Informations pratiques
Jarville-la-Malgrange
Festival Journées européennes du Matrimoine
Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Féru des sciences organise, pour la 5ème édition, les Journées du matrimoine et met à l’honneur les femmes scientifiques lors d’un week-end totalement gratuit ! L’occasion de découvrir le métier de chercheuse mais aussi des ateliers ludiques, des tête-à-tête avec les chercheuses et des jeux créés à partir des sujets de thèse de doctorante de l’Université de Lorraine. Tout public
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Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70
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English :
The F%E9ru des sciences is organizing the 5%E8th edition of the Journ%E9es du matrimoine and is honoring women scientists during a completely free weekend! It’s an opportunity to learn about the field of research, as well as enjoy fun workshops, one-on-one conversations with female researchers, and games based on the topics of theirat the University of Lorraine.%A0 %A0%A0
L’événement Festival Journées européennes du Matrimoine Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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