Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Concert Lisko

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La rencontre de la forme et du fond. L’union entre le flow et la plume. Au milieu des punchlines, assonances et allitérations, Lisko se fait chirurgien de la rime. Tout public

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Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 26 14 33

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English :

Where form meets substance. The union of flow and the pen. Amid punchlines,%A0assonance, and alliteration, Lisko becomes a surgeon of rhyme.%A0

L’événement Concert Lisko Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY