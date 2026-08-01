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AGENDA · Jarville-la-Malgrange

Concert Lisko Jarville-la-Malgrange

samedi 29 août 2026 · Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
54140 Jarville-la-Malgrange
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarville-la-Malgrange

Concert Lisko

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

La rencontre de la forme et du fond. L’union entre le flow et la plume. Au milieu des punchlines, assonances et allitérations, Lisko se fait chirurgien de la rime. Tout public
0  .

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 26 14 33 

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English :

Where form meets substance. The union of flow and the pen. Amid punchlines,%A0assonance, and alliteration, Lisko becomes a surgeon of rhyme.%A0

L’événement Concert Lisko Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY

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