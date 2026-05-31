Atelier : les secrets de la dentelle avec Marjolaine Salvador-Morel, Musée départemental d’art religieux, Sées

Atelier : les secrets de la dentelle avec Marjolaine Salvador-Morel Samedi 19 septembre, 15h00 Musée départemental d’art religieux Orne

Durée 2h, apporter son matériel à dessin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Marjolaine Salvador-Morel vous invite à découvrir les secrets d’un savoir-faire ancien, la dentelle, devenu la matière première de son travail d’artiste, qui passe par le dessin et le fil… La rencontre se déroule en 3 temps : une immersion dans l’exposition, une exploration grâce au dessin et une expérimentation avec du fil.

Venez avec votre matériel à dessin.

Musée départemental d’art religieux 7 Place du Général de Gaulle, 61500 Sées, France Sées 61500 Orne Normandie 0233812300 https://musee-art-religieux.orne.fr Au cœur du quartier cathédral de Sées, dans l’Orne, le musée départemental d’art religieux présente au public depuis cinquante ans une sélection d’œuvres reflétant la richesse et la diversité du patrimoine religieux.

Marjolaine Salvador-Morel vous invite à découvrir les secrets d’un savoir-faire ancien, la dentelle, devenu la matière première de son travail d’artiste, qui passe par le dessin et le fil… La se en…

© Marjolaine Salvador-Morel