Visite guidée du monastère, Monastère de la Sainte Famille de Sées, Sées

Informations pratiques

Visite guidée du monastère 19 et 20 septembre Monastère de la Sainte Famille de Sées Orne

Visite par petits groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées de la chapelle dont la saccristie entièrement restaurée en 2026. Visite du parc : oratoire des fondateurs restauré en 2025 et puits restauré en 2025. Exposition sur l’histoire du lieu.

Monastère de la Sainte Famille de Sées 61500 Sées Sées 61500 Orne Normandie 06 43 43 55 19 Ancien couvent et orphelinat. Oratoire des fondateurs restaurés en 2025. Sacristie restaurée en 2026. Parking public à 20m

Visites guidées de la chapelle dont la saccristie entièrement restaurée en 2026. Visite du parc : oratoire des fondateurs restauré en 2025 et puits restauré en 2025. Exposition sur l’histoire du lieu.

©Pierre Poisson