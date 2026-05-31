Conférence : rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel et sa complice Carole Martinez, Musée départemental d’art religieux, Sées

Conférence : rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel et sa complice Carole Martinez Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée départemental d’art religieux Orne

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel et sa complice de longue date Carole Martinez, romancière, auteure de 5 romans dont Coeur Cousu (Prix Renaudot des lycéens 2007) et Dors ton sommeil de brute (Choix Goncourt de la Pologne 2024).

Musée départemental d’art religieux 7 Place du Général de Gaulle, 61500 Sées, France Sées 61500 Orne Normandie 0233812300 https://musee-art-religieux.orne.fr Au cœur du quartier cathédral de Sées, dans l’Orne, le musée départemental d’art religieux présente au public depuis cinquante ans une sélection d’œuvres reflétant la richesse et la diversité du patrimoine religieux.

Rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel et sa complice de longue date Carole Martinez, romancière, auteure de 5 romans dont _**Coeur Cousu**_ (Prix Renaudot des lycéens 2007) et _**Dors ton sommeil…

© Marjolaine Salvador-Morel