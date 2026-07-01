Visite libre de la grande chapelle et du parc, Miséricorde de Sées, Sées

Informations pratiques

Visite libre de la grande chapelle et du parc 19 et 20 septembre Miséricorde de Sées Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Érigée en grande chapelle de la Maison-Mère de la congrégation des Soeurs de la Miséricorde de Sées, fondée en 1823 à Sées, cette chapelle fût construite de 1869 à 1875 malgré la guerre de 1870. Dessinée par les Soeurs elles-mêmes en 1868, la grande chapelle est officiellement la copie architecturale gothique de la cathédrale de Sées. Vous pourrez profiter d’une promenade dans le parc arboré entièrement clos.

Miséricorde de Sées 60 rue d’Argentré 61500 Sées Sées 61500 Orne Normandie http://www.misericordesees.org Accès parking et par la rue.

Érigée en grande chapelle de la Maison-Mère de la congrégation des Soeurs de la Miséricorde de Sées, fondée en 1823 à Sées, cette chapelle fût construite de 1869 à 1875 malgré la guerre de 1870. par…

©Congrégation de la Miséricorde de Sées