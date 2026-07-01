Exposition de photographies sur l’histoire de la Miséricorde de Sées, Miséricorde de Sées, Sées

Informations pratiques

Exposition de photographies sur l’histoire de la Miséricorde de Sées 19 et 20 septembre Miséricorde de Sées Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition de photos qui raconte l’histoire de la Miséricorde de Sées

Une petite centaine de photos, de 1840 à aujourd’hui.

La congrégation de la Miséricorde de Sées est fière de présenter la première exposition relatant ses 200 ans d’enracinement à Sées mais aussi dans toute la France et dans le monde jusqu’en Espagne, à La Réunion, en l’Afrique. Une petite centaine de photos, de 1840 à aujourd’hui, illustrera la promesse de l’engagement des Soeurs dans l’oeuvre missionnaire et aussi dans la vie communautaire parfois mystérieuse pour tous ceux qui ne l’ont pas connue, dans la vie religieuse : c’est aussi des cérémonies comme celle de la prise d’habit à laquelle participaient des femmes à peine sorties de l’adolescence. Un volet consacré aux Supérieurs Ecclésiastiques et aux Supérieures religieuses complètera l’exposition. Des QR codes vous donneront accès aux détails des photographies (utilisation du tél portable). Accès par la grande chapelle__, parking. Visite libre et commentée sur place.

Miséricorde de Sées 60 rue d’Argentré 61500 Sées Sées 61500 Orne Normandie http://www.misericordesees.org Accès parking et par la rue.

Une exposition de photos qui raconte l’histoire de la Miséricorde de Sées

©congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Sées