Exposition de photographies sur l’histoire de la Miséricorde de Sées, Miséricorde de Sées, Sées
samedi 19 septembre 2026 · Miséricorde de Sées · Sées
Informations pratiques
Exposition de photographies sur l’histoire de la Miséricorde de Sées 19 et 20 septembre Miséricorde de Sées Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une exposition de photos qui raconte l’histoire de la Miséricorde de Sées
Une petite centaine de photos, de 1840 à aujourd’hui.
La congrégation de la Miséricorde de Sées est fière de présenter la première exposition relatant ses 200 ans d’enracinement à Sées mais aussi dans toute la France et dans le monde jusqu’en Espagne, à La Réunion, en l’Afrique. Une petite centaine de photos, de 1840 à aujourd’hui, illustrera la promesse de l’engagement des Soeurs dans l’oeuvre missionnaire et aussi dans la vie communautaire parfois mystérieuse pour tous ceux qui ne l’ont pas connue, dans la vie religieuse : c’est aussi des cérémonies comme celle de la prise d’habit à laquelle participaient des femmes à peine sorties de l’adolescence. Un volet consacré aux Supérieurs Ecclésiastiques et aux Supérieures religieuses complètera l’exposition. Des QR codes vous donneront accès aux détails des photographies (utilisation du tél portable). Accès par la grande chapelle__, parking. Visite libre et commentée sur place.
Miséricorde de Sées 60 rue d’Argentré 61500 Sées Sées 61500 Orne Normandie http://www.misericordesees.org Accès parking et par la rue.
Une exposition de photos qui raconte l’histoire de la Miséricorde de Sées
©congrégation des Sœurs de la Miséricorde de Sées
À voir aussi à Sées (Orne)
- Exposition : Racines du sacré, Musée départemental d’art religieux, Sées 19 septembre 2026
- Atelier : les secrets de la dentelle avec Marjolaine Salvador-Morel, Musée départemental d’art religieux, Sées 19 septembre 2026
- Conférence : rencontre avec Marjolaine Salvador-Morel et sa complice Carole Martinez, Musée départemental d’art religieux, Sées 20 septembre 2026