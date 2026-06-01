Exposition : Racines du sacré, Musée départemental d’art religieux, Sées

Exposition : Racines du sacré 19 et 20 septembre Musée départemental d’art religieux Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition Racines du sacré. Marjolaine Salvador-Morel, dans les salles du musée, à l’aide d’un livret.

Musée départemental d’art religieux 7 Place du Général de Gaulle, 61500 Sées, France Sées 61500 Orne Normandie 0233812300 https://musee-art-religieux.orne.fr Au cœur du quartier cathédral de Sées, dans l’Orne, le musée départemental d’art religieux présente au public depuis cinquante ans une sélection d’œuvres reflétant la richesse et la diversité du patrimoine religieux.

Visite libre de l’exposition Racines du sacré. Marjolaine Salvador-Morel, dans les salles du musée, à l’aide d’un livret.

© Marjolaine Salvador-Morel