Atelier Light Painting, Médiathèque Simone-Veil, Épernay

Informations pratiques

Atelier Light Painting Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Simone-Veil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Réalisation de photographies explorant la créativité du light painting en dessinant avec de la lumière.

Médiathèque Simone-Veil 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 37 80 »}]

Réalisation de photographies explorant la créativité du light painting en dessinant avec de la lumière.