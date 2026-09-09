AGENDA · Épernay
Atelier Light Painting, Médiathèque Simone-Veil, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Simone-Veil · Épernay
Informations pratiques
Atelier Light Painting Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Simone-Veil Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Réalisation de photographies explorant la créativité du light painting en dessinant avec de la lumière.
Médiathèque Simone-Veil 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 37 80 »}]
Réalisation de photographies explorant la créativité du light painting en dessinant avec de la lumière.
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