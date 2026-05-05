Atelier linogravure, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon
Atelier linogravure, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon samedi 23 mai 2026.
Atelier linogravure Samedi 23 mai, 18h00, 19h30 Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Comme Ceija, invoquer mes symboles protecteurs : atelier de linogravure par médiateurs et médiatrices du musée.
Horaires : à 18h et 19h30
Atelier pédagogique
Public : Ado/Adultes (à partir de 12 ans)
Sur réservation : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat
Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr http://www.facebook.com/mbaa.besancon [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] [{« link »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] Ce qui frappe avant tout en entrant dans le musée, c’est l’architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut façon “musée à croissance illimitée”, concept inventé par Le Corbusier. Les deux architectures dialoguent, tout comme les collections d’archéologie et les collections beaux-arts.
S’inscrivant dans le paysage culturel français et international, la plus ancienne collection publique de France, née en 1694, peut s’enorgueillir de la richesse de ses collections. Outre la renommée internationale de sa collection d’art graphique (plus de 8000 dessins), il dispose d’un important patrimoine archéologique local, méditerranéen et égyptien, de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie et d’une exceptionnelle collection de peintures représentative des principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du XVe au XXe siècle. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.
Comme Ceija, invoquer mes symboles protecteurs : atelier de linogravure par médiateurs et médiatrices du musée.
© MAT
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