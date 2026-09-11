Atelier Livres anciens, CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours, Tours

Informations pratiques

Atelier Livres anciens Samedi 19 septembre, 10h00 CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de livres rares, issus d’un ensemble de près de 4 000 imprimés datant du XVe au XVIIIe siècle, sélectionnés et présentés par deux spécialistes du livre ancien.

Jauge limitée – sur inscription : cesr.univ-tours.fr

Durée de l’atelier : 2h

CESR – Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours 59 Rue Néricault-Destouches 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 36 77 61 https://cesr.univ-tours.fr/ Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance est un centre de formation et de recherche spécialisée sur la Renaissance (CNRS-Université de Tours-Ministère de la Culture) créé en 1956. Il est installé dans une ancienne maison canoniale du XVe siècle. Il a la particularité de posséder une tour du Xe siècle, remaniée au XIIIe siècle. La salle Saint-Martin voûtée sur sept nervures profilées d’un tore date de cette restauration du XIIIe siècle. Site non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil

Partez à la découverte de livres rares, issus d’un ensemble de près de 3 000 imprimés datant du XVe au XVIIIe siècle, sélectionnés et présentés par trois spécialistes du livre ancien.

© CESR-Université de Tours