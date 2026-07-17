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Atelier ludique et créatif, La Filature, Épinal

samedi 19 septembre 2026 · La Filature · Épinal

Atelier ludique et créatif, La Filature, Épinal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Filature
Adresse
8 bis rue Christophe Denis, 88000 Epinal
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges

Atelier ludique et créatif 19 et 20 septembre La Filature Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A partir des documents d’archives conservés à la Filature, les enfants pourront participer à un atelier créatif et ludique.

Ateliers sur inscription, à partir de 6 ans.

La Filature 8 bis rue Christophe Denis, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 0329641625 https://www.epinal.fr/ma-mairie/archives-municipales/ La Filature abrite les archives municipales de la Ville d’Epinal. parking
A partir des documents d’archives conservés à la Filature, les enfants pourront participer à un atelier créatif et ludique.

©Ville d’Epinal

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