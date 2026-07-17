Atelier ludique et créatif, La Filature, Épinal

Informations pratiques

Atelier ludique et créatif 19 et 20 septembre La Filature Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A partir des documents d’archives conservés à la Filature, les enfants pourront participer à un atelier créatif et ludique.

Ateliers sur inscription, à partir de 6 ans.

La Filature 8 bis rue Christophe Denis, 88000 Epinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 0329641625 https://www.epinal.fr/ma-mairie/archives-municipales/ La Filature abrite les archives municipales de la Ville d’Epinal. parking

A partir des documents d’archives conservés à la Filature, les enfants pourront participer à un atelier créatif et ludique.

©Ville d’Epinal