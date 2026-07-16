Atelier lumen print – chimigramme pour les groupes, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Atelier lumen print – chimigramme pour les groupes 6 octobre 2026 – 4 juin 2027 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Prix : 73 euros pour le groupe. Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier et l’ensemble des images produites sera transmis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-04T09:00:00+02:00 – 2027-06-04T18:00:00+02:00

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Le chimigramme est un procédé technique expérimental. Il se situe au croisement de la peinture et de la photographie. Sa technique consiste à appliquer des produits chimiques sur une surface photosensible. L’image créée est le résultat d’un jeu avec ces matériaux chimiques (révélateur et fixateur) qui réagissent différemment à la lumière. Les chimigrammes sont ensuite développés, fixés et rincés. Après avoir réalisé un chimigramme, chacun·e pourra observer les productions avec les autres membres du groupe et exprimer son avis.

Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier et l’ensemble des images produites sera transmis à la fin.

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Atelier lumen print – chimigramme