Atelier “ Ma broderie de Noël ” Saché
mercredi 23 décembre 2026 · Saché
Informations pratiques
Saché
Atelier “ Ma broderie de Noël ”
Rue du Château Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – 9 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 11:00:00
fin : 2026-12-23 12:00:00
Date(s) :
2026-12-23 2026-12-30
Comme Henriette dans l’histoire du Lys dans la vallée, découvre la broderie et personnalise ton petit sac en tissu d’un joli motif de saison !
Comme Henriette dans l’histoire du Lys dans la vallée, découvre la broderie et personnalise ton petit sac en tissu d’un joli motif de saison ! .
Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50
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English :
Like Henriette in the story of Le Lys dans la vallée, discover embroidery and make a pretty embroidered heart to give to your loved ones.
L’événement Atelier “ Ma broderie de Noël ” Saché a été mis à jour le 2026-04-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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