Informations pratiques

Saché

Atelier “ Ma broderie de Noël ”

Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 11:00:00

fin : 2026-12-23 12:00:00

Date(s) :

2026-12-23 2026-12-30

Comme Henriette dans l’histoire du Lys dans la vallée, découvre la broderie et personnalise ton petit sac en tissu d’un joli motif de saison !

Comme Henriette dans l’histoire du Lys dans la vallée, découvre la broderie et personnalise ton petit sac en tissu d’un joli motif de saison ! .

Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50

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English :

Like Henriette in the story of Le Lys dans la vallée, discover embroidery and make a pretty embroidered heart to give to your loved ones.

L’événement Atelier “ Ma broderie de Noël ” Saché a été mis à jour le 2026-04-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme