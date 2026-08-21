Atelier macramé, Médiathèque de Tercé, Tercé

Informations pratiques

Atelier macramé Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Tercé Vienne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Un atelier pour vous permettre d’apprendre quelques noeuds de base et découvrir comment transformer de simples cordes ou ficelles en pièces uniques et décoratives.

Venez partager un moment créatif et relaxant tout en développant vos compétences manuelles et ainsi réaliser une première création simple.

À partir de 12 ans.

Médiathèque de Tercé 2 place marie Chagnon Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 03 02 35 https://bm-terce.departement86.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064906621972 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-terce@orange.fr »}] Parking. Bâtiment de plain pied, climatisé.

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médiathèque de Tercé