Atelier macramé, Médiathèque de Tercé, Tercé
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Tercé · Tercé
Informations pratiques
Atelier macramé Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Tercé Vienne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Un atelier pour vous permettre d’apprendre quelques noeuds de base et découvrir comment transformer de simples cordes ou ficelles en pièces uniques et décoratives.
Venez partager un moment créatif et relaxant tout en développant vos compétences manuelles et ainsi réaliser une première création simple.
À partir de 12 ans.
Médiathèque de Tercé 2 place marie Chagnon Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 03 02 35 https://bm-terce.departement86.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064906621972 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-terce@orange.fr »}] Parking. Bâtiment de plain pied, climatisé.
Biblis en folie 2026
médiathèque de Tercé
À voir aussi à Tercé (Vienne)
- Visite libre : qu’est-ce que c’est, un four à chaux?, Four à chaux de Tercé, Tercé 19 septembre 2026
- Découvrez l’histoire de la carrière de pierre de taille du Normandoux, La carrière de Normandoux, Tercé 19 septembre 2026
- Voyagez dans la « Vienne de la Seconde Guerre mondiale », Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », Tercé 19 septembre 2026
- Plongée dans l’Histoire : balade sur la ligne de démarcation, Musée : « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », Tercé 20 septembre 2026
- Lectures d’histoires pour les 3-8 ans, Médiathèque de Tercé, Tercé 3 octobre 2026