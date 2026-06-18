Atelier Maisons à pans de bois Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône
Atelier Maisons à pans de bois Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône mardi 4 août 2026.
Chalon-sur-Saône
Atelier Maisons à pans de bois
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Qui n’a pas observé en arpentant la place Saint-Vincent, ces étranges façades de maisons en bois, où les formes géométriques s’entrecroisent ?
Héritées du Moyen Âge, elles sont caractéristiques de cette époque avec un rez-de-chaussée en pierre et des étages à pans de bois. Elles abritaient dans leurs murs une grande activité d’artisanat et de commerce.
Venez découvrir les secrets de leur architecture et lancez-vous dans la construction de votre propre maison ! .
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : Atelier Maisons à pans de bois
L’événement Atelier Maisons à pans de bois Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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