Atelier Maisons à pans de bois Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Atelier Maisons à pans de bois

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Qui n’a pas observé en arpentant la place Saint-Vincent, ces étranges façades de maisons en bois, où les formes géométriques s’entrecroisent ?

Héritées du Moyen Âge, elles sont caractéristiques de cette époque avec un rez-de-chaussée en pierre et des étages à pans de bois. Elles abritaient dans leurs murs une grande activité d’artisanat et de commerce.

Venez découvrir les secrets de leur architecture et lancez-vous dans la construction de votre propre maison ! .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : Atelier Maisons à pans de bois

L’événement Atelier Maisons à pans de bois Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)