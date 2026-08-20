Atelier manga : Les Mechas – Robots, armures et cyborgs, La Source, Roncq

Informations pratiques

Atelier manga : Les Mechas – Robots, armures et cyborgs Samedi 12 septembre, 15h00 La Source Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

« Robots, armures et cyborgs sont au rendez-vous de cet atelier manga futuriste »

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/642/atelier-manga-les-mecha-robots-armures-et-cyborgs »}]

A vos crayons…