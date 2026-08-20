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Atelier manga : Les Mechas – Robots, armures et cyborgs, La Source, Roncq

samedi 12 septembre 2026 · La Source · Roncq

Atelier manga : Les Mechas – Robots, armures et cyborgs, La Source, Roncq

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
293 rue de Lille 59223 RONCQ
Ville
59223 Roncq
Département
Nord

Atelier manga : Les Mechas – Robots, armures et cyborgs Samedi 12 septembre, 15h00 La Source Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

« Robots, armures et cyborgs sont au rendez-vous de cet atelier manga futuriste »

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/642/atelier-manga-les-mecha-robots-armures-et-cyborgs »}]
A vos crayons…

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