Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück, La Source, Roncq

Informations pratiques

Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück Vendredi 11 septembre, 17h00 La Source Nord

Gratuit – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

(Re) Découvrez ces jeux de société en allemand ou en anglais !

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/637/let-s-spiel-avec-roncq-todmorden-et-roncq-delbruck »}]

Jeu Game Spiel