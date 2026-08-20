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Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück, La Source, Roncq

vendredi 11 septembre 2026 · La Source · Roncq

Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück, La Source, Roncq

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
293 rue de Lille 59223 RONCQ
Ville
59223 Roncq
Département
Nord
Tarif
Gratuit - sans inscription

Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück Vendredi 11 septembre, 17h00 La Source Nord

Gratuit – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

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