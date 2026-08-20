Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück, La Source, Roncq
vendredi 11 septembre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
Let’s spiel – avec Roncq Todmorden et Roncq Delbrück Vendredi 11 septembre, 17h00 La Source Nord
Gratuit – sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
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Jeu Game Spiel
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