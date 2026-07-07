Atelier manuel un attrape-rêves très nature Observaloire Digoin
mardi 7 juillet 2026 · Observaloire · Digoin
Informations pratiques
Digoin
Atelier manuel un attrape-rêves très nature
Observaloire 2 rue des Perruts Digoin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Connais-tu la légende indienne sur les attrape-rêves ?
Cet objet fabriqué par tes petites mains à partir de matériaux naturels piègera tes cauchemars dans les mailles de son filet… Au matin, ces mauvais rêves seront détruits!
Animation réservée aux enfants mais peut-être partagée avec un parent accompagnant. A partir de 6 ans. Sur réservation. .
Observaloire 2 rue des Perruts Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 75 71 observaloire@ville-digoin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier manuel un attrape-rêves très nature
L’événement Atelier manuel un attrape-rêves très nature Digoin a été mis à jour le 2026-06-29 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71
À voir aussi à Digoin (Saône-et-Loire)
- Scoobydoo Digoin 10 juillet 2026
- Undercover Digoin 13 juillet 2026
- Marche de l’Entrecôte Digoin 14 juillet 2026
- Z Cie Les Enclumés Digoin 15 juillet 2026
- Atelier manuel Abracadabra ! Observaloire Digoin 21 juillet 2026