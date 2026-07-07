Atelier manuel un attrape-rêves très nature Observaloire Digoin

Informations pratiques

Digoin

Atelier manuel un attrape-rêves très nature

Observaloire 2 rue des Perruts Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Connais-tu la légende indienne sur les attrape-rêves ?

Cet objet fabriqué par tes petites mains à partir de matériaux naturels piègera tes cauchemars dans les mailles de son filet… Au matin, ces mauvais rêves seront détruits!

Animation réservée aux enfants mais peut-être partagée avec un parent accompagnant. A partir de 6 ans. Sur réservation. .

Observaloire 2 rue des Perruts Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 75 71 observaloire@ville-digoin.fr

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English : Atelier manuel un attrape-rêves très nature

L’événement Atelier manuel un attrape-rêves très nature Digoin a été mis à jour le 2026-06-29 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71