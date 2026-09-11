Atelier marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz

Informations pratiques

Atelier marbrure Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque du Phénix Moselle

Accès libre tout au long de l’après-midi, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous. Petits et grands s’initient à cette technique qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer des motifs uniques. L’atelier permet aussi de plonger dans l’histoire du papier marbré grâce à une présentation d’ouvrages anciens conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz.

Médiathèque du Phénix 10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz Metz 57070 Borny Moselle Grand Est

Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous. Petits et grands s’initient à cette technique qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer…