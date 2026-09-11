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AGENDA · Metz

Atelier marbrure, Médiathèque du Phénix, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du Phénix · Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du Phénix
Adresse
10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz
Ville
57070 Metz
Département
Moselle
Tarif
Accès libre tout au long de l'après-midi, dans la limite des places disponibles.

Atelier marbrure Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque du Phénix Moselle

Accès libre tout au long de l’après-midi, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous. Petits et grands s’initient à cette technique qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer des motifs uniques. L’atelier permet aussi de plonger dans l’histoire du papier marbré grâce à une présentation d’ouvrages anciens conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz.

Médiathèque du Phénix 10, rue du Bon Pasteur 57070 Metz Metz 57070 Borny Moselle Grand Est
Découvrez la magie du papier marbré lors d’un atelier ouvert à toutes et tous. Petits et grands s’initient à cette technique qui consiste à faire danser les couleurs à la surface de l’eau pour créer…

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