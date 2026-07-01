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AGENDA · Saugues

Atelier marque-pages Place du 11 novembre Saugues

samedi 18 juillet 2026 · Place du 11 novembre · Saugues

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du 11 novembre
Adresse
Médiathèque
Ville
43170 Saugues
Département
Haute-Loire
Tarif

Saugues

Atelier marque-pages

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Atelier marque-pages. aiguilletés en laine.
  .

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37  mediatheque@saugues.fr

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English :

Bookmark Workshop. Wool needles.

L’événement Atelier marque-pages Saugues a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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