Atelier Marseille et ses pierres Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Atelier Marseille et ses pierres

Samedi 13 juin 2026 de 14h à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier en famille, enfant dès 6 ans.Enfants

Comment Marseille a-t-elle été construite ? Venez découvrir l’histoire de la ville à travers ses pierres et ses étonnants vestiges antiques vous aurez l’occasion de toucher et manipuler les matériaux de construction de la cité phocéenne de l’Antiquité à nos jours dans un esprit ludique et sensible !



Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)



• Famille, enfant dès 6 ans

• Durée 1h30

• En accès libre

• Sans réservation, stand en continu .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Family workshop, ages 6 and up.

L’événement Atelier Marseille et ses pierres Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille