Atelier Marseille et ses pierres Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Atelier Marseille et ses pierres Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 13 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Atelier Marseille et ses pierres
Samedi 13 juin 2026 de 14h à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier en famille, enfant dès 6 ans.Enfants
Comment Marseille a-t-elle été construite ? Venez découvrir l’histoire de la ville à travers ses pierres et ses étonnants vestiges antiques vous aurez l’occasion de toucher et manipuler les matériaux de construction de la cité phocéenne de l’Antiquité à nos jours dans un esprit ludique et sensible !
Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)
• Famille, enfant dès 6 ans
• Durée 1h30
• En accès libre
• Sans réservation, stand en continu .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family workshop, ages 6 and up.
L’événement Atelier Marseille et ses pierres Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Alexandre Grondeau Rien n’arrête un peuple qui danse Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement 11 mai 2026
- Repenser nos médias !? Indépendance, pluralisme et démocratie quel avenir pour une presse libre ? 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement 12 mai 2026
- Faites de la musique dans vos bibliothèques Marseille 1er Arrondissement 13 mai 2026
- Exposition Quant au Soudan, je le porterai en moi Librairie Maupetit Marseille 1er Arrondissement 14 mai 2026
- Apéros zythos au Météor Brasserie Météor Marseille 1er Arrondissement 14 mai 2026