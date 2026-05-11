Faites de la musique dans vos bibliothèques Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Faites de la musique dans vos bibliothèques

Du 13/05 au 24/06/2026.

Jours et horaires en fonction de la programmation, voir dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-05-13

La Saison Méditerranée 2026 met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes.

En juin, pour bien préparer la fête de la musique, les bibliothèques vous proposent ateliers, concerts, jeu et projection.



Alors venez, participez, jouez, en quelques mots faites de la musique !



ATELIERS



► Explorer les sons ateliers d’écoute et de création sonore



MERCREDI 13 ET SAMEDI 16 MAI À 13H

> Alcazar, auditorium

Sur inscription musique.alcazar@marseille.fr



MERCREDIS 3 ET 10 JUIN À 14H

> Bonneveine

Sur inscription 04 13 94 82 20



SAMEDIS 6 ET 13 JUIN À 14H30

> Le Merlan, auditorium

Sur inscription 04 13 94 82 20



Apprenez à écouter autrement et à transformer les sons du quotidien en une composition musicale. Deux séances pour explorer, enregistrer et composer. La participation aux deux ateliers est fortement recommandée.

À partir de 15 ans.

Animé par Pauline Wable (Halone), en collaboration avec le GMEM.



► Atelier de live-coding créer de la musique avec du code informatique



SAMEDI 13 JUIN 10H-13H ET 14H-17H

> Salim-Hatubou, auditorium

À partir de 14 ans.



MERCREDI 17 JUIN

JEUDI 18 JUIN

VENDREDI 19 JUIN

DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

> Alcazar, auditorium

À partir de 15 ans.

Ouvert à tous, aucune connaissance en programmation n’est nécessaire.

Sur inscription musique.alcazar@marseille.fr



Découvrez le live-coding et apprenez à créer de la musique en écrivant du code informatique. Une journée d’atelier pour expérimenter, composer et jouer votre création lors d’une restitution commune à l’Alcazar.

Animé par Rémi Georges (Halone), en collaboration avec le GMEM.



► Makey-Makey orchestre fruit



MERCREDI 24 JUIN À 15H30

> Salim-Hatubou



Atelier numérique transforme tes fruits en instruments de musique grâce à des kits électroniques Makey Makey. Un atelier de création musicale surprenant !

À partir de 7 ans.

Animé par les bibliothécaires.



CONCERTS



► Tessina

VENDREDI 12 JUIN À 18H15

> Bonneveine, bâtiment principal

Tessina est un duo folk rock marseillais pratiquant une musique stellaire, entre émotion brute et voyage sensoriel.

Sur inscription 04 13 94 82 20



► Faites de la musique en bibliothèque !

Restitution des ateliers et concert de live-coding



VENDREDI 19 JUIN À 18H

> Alcazar, salle de conférence



Soirée de clôture du cycle Faites de la musique présentation des créations réalisées en ateliers (écoute attentive et live-coding) dans les bibliothèques de Marseille. La soirée se termine par un concert de live-coding !

Ouvert à tous.tes et sans inscription.

Animé par Pauline Wable et Rémi Georges alias Ralt144MI (Halone), en collaboration avec le GMEM.



JEU



► Dance party

SAMEDI 20 JUIN À 18H

> Alcazar, allée centrale

Célébrons ensemble la fête de la musique venez danser avec nous dans un atelier jeux vidéo spécial danse !

Animé par les bibliothécaires .

Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Saison Méditerranée 2026 showcases the richness and diversity of Mediterranean cultures.

L’événement Faites de la musique dans vos bibliothèques Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille