Faites de la musique dans vos bibliothèques Marseille 1er Arrondissement
Faites de la musique dans vos bibliothèques Marseille 1er Arrondissement mercredi 13 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Faites de la musique dans vos bibliothèques
Du 13/05 au 24/06/2026.
Jours et horaires en fonction de la programmation, voir dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-05-13
La Saison Méditerranée 2026 met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes.
En juin, pour bien préparer la fête de la musique, les bibliothèques vous proposent ateliers, concerts, jeu et projection.
Alors venez, participez, jouez, en quelques mots faites de la musique !
ATELIERS
► Explorer les sons ateliers d’écoute et de création sonore
MERCREDI 13 ET SAMEDI 16 MAI À 13H
> Alcazar, auditorium
Sur inscription musique.alcazar@marseille.fr
MERCREDIS 3 ET 10 JUIN À 14H
> Bonneveine
Sur inscription 04 13 94 82 20
SAMEDIS 6 ET 13 JUIN À 14H30
> Le Merlan, auditorium
Sur inscription 04 13 94 82 20
Apprenez à écouter autrement et à transformer les sons du quotidien en une composition musicale. Deux séances pour explorer, enregistrer et composer. La participation aux deux ateliers est fortement recommandée.
À partir de 15 ans.
Animé par Pauline Wable (Halone), en collaboration avec le GMEM.
► Atelier de live-coding créer de la musique avec du code informatique
SAMEDI 13 JUIN 10H-13H ET 14H-17H
> Salim-Hatubou, auditorium
À partir de 14 ans.
MERCREDI 17 JUIN
JEUDI 18 JUIN
VENDREDI 19 JUIN
DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H
> Alcazar, auditorium
À partir de 15 ans.
Ouvert à tous, aucune connaissance en programmation n’est nécessaire.
Sur inscription musique.alcazar@marseille.fr
Découvrez le live-coding et apprenez à créer de la musique en écrivant du code informatique. Une journée d’atelier pour expérimenter, composer et jouer votre création lors d’une restitution commune à l’Alcazar.
Animé par Rémi Georges (Halone), en collaboration avec le GMEM.
► Makey-Makey orchestre fruit
MERCREDI 24 JUIN À 15H30
> Salim-Hatubou
Atelier numérique transforme tes fruits en instruments de musique grâce à des kits électroniques Makey Makey. Un atelier de création musicale surprenant !
À partir de 7 ans.
Animé par les bibliothécaires.
CONCERTS
► Tessina
VENDREDI 12 JUIN À 18H15
> Bonneveine, bâtiment principal
Tessina est un duo folk rock marseillais pratiquant une musique stellaire, entre émotion brute et voyage sensoriel.
Sur inscription 04 13 94 82 20
► Faites de la musique en bibliothèque !
Restitution des ateliers et concert de live-coding
VENDREDI 19 JUIN À 18H
> Alcazar, salle de conférence
Soirée de clôture du cycle Faites de la musique présentation des créations réalisées en ateliers (écoute attentive et live-coding) dans les bibliothèques de Marseille. La soirée se termine par un concert de live-coding !
Ouvert à tous.tes et sans inscription.
Animé par Pauline Wable et Rémi Georges alias Ralt144MI (Halone), en collaboration avec le GMEM.
JEU
► Dance party
SAMEDI 20 JUIN À 18H
> Alcazar, allée centrale
Célébrons ensemble la fête de la musique venez danser avec nous dans un atelier jeux vidéo spécial danse !
Animé par les bibliothécaires .
Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Saison Méditerranée 2026 showcases the richness and diversity of Mediterranean cultures.
L’événement Faites de la musique dans vos bibliothèques Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Ville de Marseille
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